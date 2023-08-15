"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Xylem

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одной из ведущих компаний в сегменте водных технологий Xylem Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $125 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Эмитент длительное время обгоняет рынок и наращивает дивиденды. Также Xylem выиграет от трендов в сегменте сбережения водных ресурсов и очистки питьевой воды, а покупка Evoqua позволит ускорить рост прибыли за счет дополнительных услуг и решений для клиентов. Компания заключает партнерские соглашения и покупает активы, чтобы расширить предложение услуг, в особенности на конечных электроэнергетических и промышленных рынках", - указывают эксперты.

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