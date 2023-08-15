"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $229

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $229 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: $203,45, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания не осталась в стороне от бума технологий искусственного интеллекта, выпустив Einstein GPT - первый в мире генеративный ИИ для систем CRM. Это позволит Salesforce значительно улучшить ценностное предложение для клиентов, так как новый функционал ПО может повысить эффективность бизнес-процессов. Эмитент ожидает высокий спрос на свои программные продукты с поддержкой искусственного интеллекта. Считаем, что Salesforce имеет хороший потенциал, несмотря на подъем цены акций на 70% с начала 2023 года", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $203,45 риск на портфель составит 0,4%", - указывают в "Финаме".

Salesforce Inc. - американская технологическая компания, глобальный лидер в отрасли программного обеспечения для CRM.

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