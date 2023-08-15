"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Aptiv

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций поставщика автомобильных комплектующих Aptiv с прогнозной стоимостью $147 за штуку, что предполагает потенциал роста 48% от текущего уровня, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Считаем, что бумаги эмитента сохраняют привлекательность за счет долгосрочных перспектив: развития решений для высоко- и низковольтных систем, таких как автомобили и электрокары, а также для внутренних сенсоров и информационно-развлекательных платформ. Важной точкой роста остается покупка активов", - указывают эксперты.

Обращают внимание аналитики и на возможные риски: растущая конкуренция; ухудшение внешнеторговых связей; необходимость соблюдать экологические нормы.

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