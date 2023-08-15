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15 августа 2023 года 13:24

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Московской биржи с целью 145 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Московской биржи" с целью 145 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,49%, стоп-приказ: 129 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты напоминают, что 4 августа Московская биржа зафиксировала рекордный с февраля 2022 года объем торгов на рынке акций - 251 млрд (против среднедневного объема 71 млрд акций). Это, по их мнению, говорит о некотором восстановлении объемов торгов, что в перспективе означает увеличение размера комиссии.

"С технической точки зрения тенденция движения наверх продолжается, сохраняется актуальность открытия длинных позиций. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 129 руб. риск на портфель составит 0,35%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,72", - указывают в "Финаме".

ПАО "Московская биржа" - крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами, а также обеспечивает клиринг и расчетно-депозитарное обслуживание.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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