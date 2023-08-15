Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может вырасти до 15% - Freedom Finance Global

Ключевая ставка ЦБ РФ к концу года может вырасти до 15% годовых, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Совет директоров Банка России 15 августа принял на внеочередном заседании одновременно и ожидаемое, и неожиданное для консенсуса аналитиков решение - повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта, до 12% годовых, - отмечается в комментарии эксперта. - Регулятор в пресс-релизе объяснил своё решение необходимостью снижать проинфляционные риски, так как в первую неделю августа годовая инфляция в России выросла до 4,4%, превысив целевой уровень ЦБ РФ в 4% в год. По сравнению с майским минимумом годовая инфляция к началу августа увеличилась почти вдвое, и это означало, что по итогам года инфляция, если бы регулятор не принимал мер по её сдерживанию, могла бы вместо прогнозируемого максимума в 6,5% в 2023 году могла бы вырасти, по нашим оценкам, до 7-9%".

Решение Банка России, на взгляд Мильчаковой, только первый шаг к обузданию выросшей инфляции, так как августовское падение рубля отыграется на ценах импортных товаров, материалов и компонентов в сторону повышения примерно через 1-1,5 месяца.

"Это означает, что до конца года, скорее всего, нас могут ждать ещё 1-2 повышения ключевой ставки, и, таким образом, Россия может завершить 2023 год с ключевой ставкой, вероятно, на уровне 13-15% годовых, - пишет аналитик. - Для вкладчиков банков это будет праздник, а вот будущим заёмщикам, в том числе ипотечным заёмщикам, кто не успел получить кредит до сегодняшнего дня, придётся дорого платить за обслуживание кредитов".

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