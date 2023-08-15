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15 августа 2023 года 12:19
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Lyft до $15,6
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций Lyft Inc. с $14 до $15,6 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг по итогам II квартала 2023 года была подтверждена экспертами. "На наш взгляд, негативное отношение рынка к потере рыночной доли Lyft в пользу Uber уже учтено в котировках и мультипликаторах (EV/S 0,8x). Мы полагаем, что приход нового CEO и запланированные изменения бизнеса поддержат бумаги компании, - указывают аналитики. - В качестве возможной преграды для роста отмечаем риски повышения стоимости страхования, обновление цен ожидается в октябре". Lyft Inc. - американская технологическая компания, создатель мобильного сервиса для райдшеринга - совместных поездок, такси, проката велосипедов и самокатов. Приложение позволяет заказывать и оплачивать поездки и напрямую связывает водителя и пассажира без посредника в виде таксопарка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-LYFT-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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15 августа 2023 года 18:42
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