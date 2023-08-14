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14 августа 2023 года 19:00
БКС Экспресс назвал топ-5 акций РФ, привлекательных для покупки на среднесрочную перспективу
Эксперты БКС Экспресс составили топ-5 акций российских компаний, которые могут быть интересны для покупок на среднесрочном горизонте - Сбербанк, "Русал", HeadHunter, "ЛУКОЙЛ" и "Северсталь". "Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке, - отмечается в комментарии. - За 7 месяцев 2023 года по РСБУ банк заработал 858,2 млрд руб. чистой прибыли, что позволяет рассчитывать на более 1,2 трлн руб. по итогам года. Фактор в пользу привлекательности Сбербанка - бизнес нейтрально реагирует на подъем ключевой ставки ЦБ РФ. Ожидания крупных дивидендов за 2023 год - драйвер в пользу дальнейшего роста бумаги. Дивиденды Сбера в 2024 году могут достичь около 30 руб. на акцию, что предполагает почти 11% дивдоходности по текущим котировкам - привлекательный уровень для топовой голубой фишки". Акции HeadHunter, на взгляд аналитиков, интересны как ставка на лидера рынка рекрутинговых услуг РФ. "Отчет за I квартал 2023 года вышел позитивным, скорректированная чистая прибыль выросла в 1,5 раза г/г, - указывают они. - Рентабельность по EBITDA вернулась на максимальные уровни с 3К21. Во II квартале число вакансий на платформе HeadHunte выросло на 58% г/г, что позволяет ожидать сохранения сильных результатов. Отличительная особенность бизнеса HeadHunter - компания работает со стабильно высокой рентабельностью и при этом быстро растет". По мнению экспертов, в свете слабого рубля имеет смысл увеличивать в портфеле долю экспортоориентированных компаний, которые выигрывают от девальвации нацвалюты. В нефтегазовом секторе стоит обратить внимание на "ЛУКОЙЛ". Сильная сторона компании - щедрая дивидендная политика, подчеркивается в комментарии. Благодаря слабости рубля и стабильным ценам на нефть дивидендная доходность "ЛУКОЙЛа" на горизонте 12 месяцев ожидается около 9-17%. Вскоре "ЛУКОЙЛ" может вновь возобновить раскрытие финрезультатов, пусть и в сокращенном виде. Публикация отчетов была бы позитивом для отношения инвесторов к бумаге. "Среди экспортоориентированных компаний очень высокая чувствительность к курсу нацвалюты у "Русала", - пишут стратеги БКС Экспресс. - Компания работает с невысокой рентабельностью, поэтому ослабление рубля дает сильный эффект на итоговые показатели. Во II полугодии 2022 года и I полугодии 2023 года "Русал" показывал слабые результаты на фоне роста расходов, снижения самообеспеченности сырьем. Во 2П23 ситуация должна улучшиться на фоне ослабления рубля, оптимизации издержек". Сохраняют эксперты позитивные ожидания и по "Северстали". На их взгляд, бумаги интересны как ставка на стабильный внутренний рынок стали. Конъюнктура позволяет "Северстали" улучшить финансовые результаты в I полугодии 2023 года. "Операционные результаты компании за II квартал показали восстановление объемов производства как в квартальном, так и в годовом сопоставлении. Фактором поддержки для акций выступает слабость рубля - это делает экспортные поставки "Северстали" более рентабельными. При спокойной ситуации на рынке "Северсталь" может вернуться к рассмотрению дивидендного вопроса во второй половине года. Долговая нагрузка компании должна быть низкой, а свободный денежный поток положительным - альтернатив возвращению к дивидендам не так много", - отмечается в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ТОП-АНАЛИТИКА
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