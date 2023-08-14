"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Masco Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 23% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Благодаря трансформации бизнеса Masco хорошо подготовилась к повышению процентных ставок ФРС и замедлению активности на рынке недвижимости, - полагают аналитики. - Masco продала в 2019 году бизнес в сегменте изготовления шкафов и окон. Сейчас компания сосредоточилась на лакокрасочных изделиях, смесителях и освещении, что должно способствовать снижению цикличности продаж. Рост рентабельности в долгосрочном периоде позволит компании повысить доходность капитала и в конечном итоге направить немного больший процент прибыли на дивиденды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.