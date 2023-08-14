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14 августа 2023 года 17:59
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив цены акций АЛРОСА
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив цены акций "АЛРОСА", учитывая неблагоприятную ситуацию на мировом рынке алмазов, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана Сальковского. "АЛРОСА" опубликовала финансовые результаты за 1П23 (отчетность раскрыта впервые с конца 2021 года). Считаем возврат к публикации результатов позитивным драйвером для компании. За полугодие выручка осталась без изменений г/г. Между тем EBITDA упала на 15% г/г (+28% и +3% против консенсуса и нас соответственно). В то же время, как мы и ожидали, FCF (свободный денежный поток) эмитента оставался позитивным в 1П23 - на уровне 18 млрд руб. (2, 7% доходности за полугодие). Генерация денежного потока за последние полтора года позволила компании выйти на уровень отрицательного чистого долга (5,5 млрд рублей чистого "кэша" на балансе по итогам 1П23), что также позитивно с точки зрения возможности будущих дивидендов. Хотя эмитент не выплачивал дивиденды с конца 2021 года, мы отмечаем возможность их объявления за первое полугодие 2023 года позднее в этом году. По нашим оценкам, потенциальная дивидендная доходность может составить 4-5% за полугодие (8-10% по итогам 2023 года), - указывают эксперты. - Среднесрочно осторожно смотрим на бумаги "АЛРОСА", учитывая неблагоприятную ситуацию на мировом рынке алмазов. При этом отмечаем привлекательную оценку - акции компании торгуются с мультипликатором EV/EBITDA 12M 3,0х - самый щедрый дисконт в секторе: около 50% к среднеисторическим значениям". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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