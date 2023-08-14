Главные события недели - SberCIB

Индекс цен производителей за июль выйдет в России на текущей неделе, а в США будут опубликованы данные по промышленному производству и пособиям по безработице, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

14 августа:

- Инфляционные ожидания в США.

15 августа:

- Розничные продажи в США в июле;

- Розничные продажи, безработица, инвестиции и промышленное производство в Китае в июле;

- Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии и еврозоне в августе.

16 августа:

- Индекс цен производителей в России в июле;

- Публикация протокола июльского заседания ФРС США;

- Промышленное производство в США в июле и в еврозоне в июне;

- Выданные разрешения на строительство и объем строительства новых домов в США в июле.

17 августа:

- Еженедельная статистика первичных заявок на пособие по безработице в США.

18 августа:

- ИПЦ в еврозоне в июле (финальная оценка).

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