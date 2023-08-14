"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Deere & Co. с целью $480 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,3%, стоп-приказ: $420, говорится в комментарии инвестиционной компании.

" Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года в пятницу, 18 августа. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $8,2, а выручка - $14,129 млрд. Ждем, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет того, что цены на сельскохозяйственные товары были выше средних исторических значений. При этом фермеры часто выбирали товары Deere благодаря их высокой функциональности, что, скорее всего, отразилось на доходах компании в прошедшем финансовом квартале и может стать драйвером роста для котировок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи нижней границы восходящего канала. Идея на рост бумаги с целью $480. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $420 риск на портфель составит 0,24%", - указывают в "Финаме".

Deere & Co. - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику, крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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