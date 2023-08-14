"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Газпром нефти" с целью 750 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целью 750 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,5%, стоп-приказ: 580 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Чистая прибыль компании по РСБУ за шесть месяцев 2023 года составила 338,78 млрд рублей, что на 3% ниже по сравнению с объемом в 349,33 млрд рублей в предыдущем году. Выручка сократилась на 20,6% (до 1,41 трлн рублей против 1,776 трлн рублей годом ранее)", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 3,5% от портфеля и выставлении "стоп-приказа" на уровне 580 руб. риск на портфель составит 0,37%", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Газпром нефть" - российская вертикально-интегрированная нефтяная компания. Основные виды ее деятельности - разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.

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