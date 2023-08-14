Котировки акций нефтяных компаний могут повыситься еще на 4-5% с текущих уровней - ПСБ

Котировки акций нефтяных компаний могут краткосрочно повыситься еще на 4-5% с текущих уровней, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Эксперт отмечает, что в условиях слабого курса рубля особым спросом пользуются бумаги экспортеров, но прежде всего - нефтегазовых. Их финансовые результаты поддерживают высокие рублевые цены на нефть, несмотря на сокращение поставок за рубеж.

"При этом мы считаем, что текущие уровни по большинству бумаг нефтегазового сектора уже достаточно высокие, - указывает Крылова. - Краткосрочно не исключаем роста акций нефтянки еще на 4-5% при условии новых скачков курса доллара, но все же считаем его уже сильно перегретым. Поэтому мы скорее предпочитаем держать акции нефтегазовых компаний, чем предлагать их к активной покупке".

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