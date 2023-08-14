Минфин, скорее всего, снова увеличит выпуски ОФЗ-ПД при улучшении конъюнктуры - УК "Первая"

Минфин, скорее всего, снова увеличит выпуски выпуски ОФЗ с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД) при улучшении конъюнктуры, полагает, старший аналитик УК "Первая" Владислав Данилов.

По его мнению, на текущей неделе инвесторы продолжат следить за динамикой инфляции и курсом рубля, а также аукционами Минфина по размещению ОФЗ. Данные по недельной инфляции свидетельствуют о том, что инфляция по широкой части находится устойчиво выше таргета ЦБ РФ. Динамика валютного курса усиливает проинфляционные риски, что вместе с дисбалансом внутреннего спроса и предложения, на взгляд Данилова, говорит о высокой вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки.

"На аукционах ОФЗ Минфин размещает преимущественно ОФЗ-ПК (выпуски с плавающей ставкой), что пока снижает давление на цены ОФЗ-ПД (выпуски с фиксированным купоном), - указывает эксперт. - Однако мы считаем, что при улучшении конъюнктуры Минфин, вероятно, снова увеличит выпуски ОФЗ-ПД, что ограничивает потенциал снижения доходностей долгосрочных долговых бумаг с фиксированным купоном. В таких условиях мы по-прежнему предпочитаем консервативное позиционирование, отдавая предпочтение выпускам с плавающей ставкой - корпоративным флоатерам и ОФЗ-ПК 29024".

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