"Финам" подтверждает рейтинг акций Disney на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Walt Disney Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $114,60 за штуку и потенциалом роста около 29% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Совокупная квартальная выручка медиахолдинга Walt Disney в III квартале 2023 фин. года увеличилась на 4% г/г и составила $22,33 млрд, что ниже консенсус-прогноза Refinitiv $22,45 млрд, - пишет аналитик Ксения Лапшина. - Темпы роста выручки оказались самыми низкими со II кв. 2022 фискального года, когда бушевала пандемия коронавируса. Компания находится на этапе трансформации, поэтому ожидать от нее мгновенных хороших результатов пока не стоит. Но можно рассчитывать, что под руководством Роберта Айгера она успешно преодолеет сложности и выстроит прочный фундамент для долгосрочного роста".

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