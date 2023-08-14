Шансы на отскок рынка акций США возросли - БКС Экспресс

Американские фондовые индексы в ближайшее время могут завершить локальную волну коррекции - перекупленность рынка снизилась, шансы на отскок возросли, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ведущие фондовые индексы США в пятницу вновь падали на минимумы месяца, и от своих июльских максимумов индекс широкого рынка акций S&P 500 лишился около 4%, а высокотехнологичный NASDAQ Composite потерял почти 6%. Более высокая скорость падения IT-бенчмарка вызвана спецификой индекса - в нем представлены бумаги "компаний роста", наиболее остро чувствующие сантимент рынка и изменчивость процентных ставок, - пишет аналитик в обзоре. - После мощного ралли в первые 7М23 техническая коррекция рынка могла начаться в любой момент, и в качестве наиболее подходящего дня продавцами бумаг было выбрано 27 июля (сразу после заседания ФРС). Момент формирования локального пика, где рассматривался выход из "лонгов" и открытие "шортов", определен максимально верно. Технически в качестве цели коррекции в S&P 500 тогда значился район 4450 пунктов, и в пятницу индекс падал к 4443 пунктам, а для NASDAQ ориентиром выступала область 13500 пунктов, и на минимуме дня было 13610 пунктов. Можно сказать, что план-минимум отработан полностью, и спекулятивно "шорты" можно было бы уже прикрыть, поскольку отскок рынка никто не отменял. А тактические короткие позиции могут удерживаться с более глубокими целями - S&P 500: 4300-4200 пунктов, NASDAQ: к 13000 пунктам. Тогда и с риском нужно будет работать внимательнее, и "стоп-заявки" точно опустить в прибыльную область ниже 4600 пунктов".

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