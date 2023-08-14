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14 августа 2023 года 12:06
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций Русала
"КИТ Финанс Брокер" сохраняет негативную оценку перспектив цены акций "Русала" и не ждет возобновления выплаты дивидендов компанией в ближайшее время, сообщается в обзоре. "Русал" опубликовал ожидаемо слабые финансовые результаты за I полугодие 2023 года по МСФО, - пишут аналитики. - Выручка снизилась почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль компании упала на 75% в результате роста себестоимости и операционных расходов. За счет значительного высвобождения оборотного капитала в 1П23 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистый поток денежных средств от операционной деятельности в отчетном периоде составил $236 млн по сравнению с отрицательным значением в1П22. Тем не менее, FCF алюминиевой компании остался отрицательным - $319 млн. Во 2П23 финансовые показатели "Русала" может поддержать девальвация рубля". Тем не менее, эксперты полагают, что рост процентных ставок может нивелировать эффект от ослабления российской валюты. Они сохраняют негативный взгляд в отношении акций "Русала" и считают, что компания вряд ли вернётся в ближайшее время к выплате дивидендов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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