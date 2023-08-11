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11 августа 2023 года 18:40
Акции Белуги, X5 Group и Татнефти будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Белуга Групп", X5 Retail Group и "Татнефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. 14 августа пройдет заседание совета директоров "Белуга Групп", где будет рассматриваться вопрос о дивидендах за I полугодие. "Компания уже опубликовала финансовые результаты за I полугодие. При выплате от 50% до 100% от чистой прибыли дивиденды могут составить около 130-260 руб. на акцию, - допускает аналитик. - Дивдоходность 2-5%. Выше вероятность выплат ближе к нижней границе, так как у компании выросла долговая нагрузка, а FCF за I полугодие был сезонно отрицательным. При этом нельзя полностью исключать и приятные сюрпризы". Бумаги "Белуги" немного скорректировались после выхода финансового отчета за II квартал, но все еще сохраняется перекупленность, указывает Пучкарев. Напрашивается коррекция, но многое будет зависеть от размера дивидендов за I полугодие. В случае выплат ниже 150 руб. на бумагу (прошлогодний уровень) не исключена негативная реакция, предупреждает эксперт. X5 Retail Group опубликует финансовые результаты по МСФО за II квартал 15 августа. "Отчет ожидается хуже прошлогоднего, так как темпы роста сопоставимых продаж замедлились, а инвестиции в цены и догоняющее увеличение издержек должны привести к ухудшению маржинальности, - отмечается в комментарии. - В инвесткейсе X5 Group ключевым фактором остается зарубежная прописка компании. Если после выхода отчетности появится какая-либо информация по возможной редомициляции, это может стать сильным драйвером для акций". Бумаги X5 Group сильно выросли с начала июля и находятся вблизи максимумов с ноября 2022 года, констатирует Пучкарев. По его мнению, заметна перегретость акций, хотя качественных сигналов к откату пока не просматривается. Сигналом к продолжению подъема мог бы стать пробой 2250 руб. Триггер к активизации продавцов - слом 2025 руб. Совет директоров "Татнефти" даст рекомендации по дивидендам за I полугодие 14 августа. "Исходя из результатов по российским стандартам дивиденды могут составить около 27,5 руб. на акцию, - допускает аналитик БКС Экспресс. - Это около 4,8% дивдоходности по АО и 5% по АП. Если чистая прибыль по МСФО будет больше, то и дивиденды могут быть выше". Акции "Татнефти", по оценке Пучкарева, в моменте находятся на локальных максимумах и сильно перегреты. Зона сопротивления уже близко - в районе 580-590 руб., в ближайшее время высока вероятность торможения растущего тренда и коррекционного отката. При этом, учитывая высокую активность покупателей, разгрузка осцилляторов может проходить в боковике без сильного отката, полагает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТКА
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