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11 августа 2023 года 18:17
"БКС МИ" повысил до "покупать" рекомендацию для акций Twilio
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил с "держать" до "покупать" рекомендацию для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с целевой ценой $72 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в прогнозе инвесткомпании. "Компания сможет наращивать выручку и прибыль ввиду оживления в ее основном бизнесе коммуникаций и восстановления активности в направлении данных и приложений, - пишут эксперты. - ИИ - важнейший стимул для Twilio, так как клиенты стремятся сделать свои инструменты коммуникаций более функциональными и эффективными. Результаты крупнейших медиакомпаний (например, Alphabet and Amazon) показывают, что расходы на рекламу начинают восстанавливаться. Мы ожидаем роста расходов у клиентов Twilio на платформы по работе с потребителями и бизнес-инструменты по поддержке телефонных, текстовых и других клиентских коммуникаций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TWILIO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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