Инвестбанк "Синара" рекомендует продавать акции Li Auto

"Инвестиционный банк Синара" рекомендует продавать акции Li Auto с прогнозной стоимостью на уровне 120 гонконгских долларов (HKD) за штуку на конец 2023 года, что предполагает потенциал снижения 28% от текущего уровня, сообщается в обзоре экспертов.

"Котировки акций Li Auto с начала текущего года заметно обошли индекс Hang Seng. Такой спрос на бумаги производителя электромобилей объясняется общими позитивными тенденциями в отрасли, активным ростом поставок электромобилей и выходом новых моделей внедорожников премиум-класса. Мы пересмотрели прогнозы финансовых показателей эмитента в сторону повышения после выхода финансовой отчетности за 2К23, однако по-прежнему считаем, что рынок переоценивает бумаги компании. По мультипликаторам P/S и EV/S 2024П Li Auto торгуется на уровне китайских и международных автопроизводителей", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Александр Гайда.

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