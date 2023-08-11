Акции Белуги сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Beluga Group по-прежнему сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Благодаря импортозамещению дорогих западных брендов, росту цен и уникальной бизнес-модели, объединяющей производство, дистрибуцию, собственный ритейл и e-commerce, Beluga Group смогла добиться роста всех ключевых показателей деятельности. По итогам прошлого года компания выплатила рекордные дивиденды - 625 рублей на акцию. При этом коэффициент выплаты был повышен с 50 до 89% чистой прибыли по МСФО. По итогам текущего года компания может выплатить дивиденды в размере более 500 рублей на бумагу", - указывают эксперты в комментарии.

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