Фундаментальная стоимость акции Магнита составляет около 6500 руб. - ПСБ

Фундаментальная стоимость акции "Магнита" составляет около 6500 руб. за штуку, отмечает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Магнит" выкупил у зарубежных инвесторов, владевших акциями через российскую инфраструктуру, 16,91 млн акций, или 16,6% компании, - пишет эксперт. - При этом продолжаются расчеты с держателями-нерезидентами, владеющими акциями через Euroclear. На выкуп акций у нерезидентов компания направила 37,4 млрд руб. В сообщении "Магнита" говорится, что у компании есть возможность произвести дополнительный выкуп акций у акционеров-нерезидентов. Новость позитивна для компании. "Магнит" провел обратный выкуп на выгодных условиях, что уже отражалось на росте акций. При этом наличие потенциала для дополнительного выкупа может поддержать бумаги компании, которые фундаментально недооценены. По нашим оценкам, фундаментальная стоимость акции находится около 6500 руб. Мы рекомендуем покупать бумаги "Магнита", однако отмечаем риски, связанные с публикацией отчетности в срок".

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