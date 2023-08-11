Вероятный пик роста ключевой ставки ЦБР в 2023г - 9,5% годовых - Райффайзенбанк

Вероятным пиком роста ключевой ставки ЦБ РФ в 2023 году станет уровень 9,5% годовых, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Инфляция за июль, по данным Росстата, составила 4,3% г/г, - указывают эксперты. - К 7 августа, по нашим оценкам, инфляция продолжила расти, до 4,4% г/г. Недельная инфляция впервые с июня замедлилась до околонулевых значений. Безусловно, при принятии решений по ДКП ЦБ ориентируется на оценки фактической инфляции с поправкой на сезонность. Впрочем, сейчас больший вес в решениях регулятора имеют проинфляционные риски на горизонте 1-1,5 лет. Среди них: усиление спроса при ограниченном темпе подстройки предложения, риски незапланированного расширения бюджетного дефицита и ослабление курса рубля выше ожидаемого уровня. С учетом этого, в недавнем интервью А. Заботкин подтвердил сигнал ЦБ о том, что для возврата инфляции к цели ЦБ в 4% г/г в 2024 году "с большой долей вероятности потребуется более чем одно лишь июльское повышение". В нашем прогнозе пик по ключевой ставке заложен на уровне 9,5% в этом году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.