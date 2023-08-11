Акции Сбербанка все еще обладают неплохим потенциалом роста - "Финам"

Акции Сбербанка, несмотря на стремительный рост в этом году, все еще обладают неплохим потенциалом роста, полагает заместитель руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игорь Додонов.

"Сбер весьма уверенно прошел через кризисный 2022 год, а в этом году демонстрирует быстрое восстановление финпоказателей, - пишет эксперт. - Если не произойдет новых каких-то сильных экономических или иных шоков, чистая прибыль банка в 2023 году, по нашим оценкам, ощутимо превзойдет уровень очень успешного для него 2021 года, а в следующем году продолжит расти достаточно высокими темпами. При этом Сбер, мы ожидаем, продолжит выплачивать щедрые дивиденды. Акции банка заметно подорожали в этом году, однако, по нашей оценке, все еще обладают неплохим потенциалом роста".

Аналитик "Финама" присваивает рейтинг "покупать" бумагам Сбербанка с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 311,5 руб. для обыкновенных акций и 305,3 руб. - для привилегированных. Потенциал роста составляет 17,8% и 15,6% соответственно, отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.