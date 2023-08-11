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11 августа 2023 года 12:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Li Auto до HKD191
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций китайского автопроизводителя Li Auto до 191 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена экспертами. "Компания продолжает инвестировать в рост и наращивать объемы поставок автомобилей, при этом сохраняет устойчивое финансовое положение", - отмечают аналитики. Обращают внимание эксперты и на возможные риски: рост конкуренции (в Китае уже присутствуют такие крупные игроки, как SAIC-GM-Wuling Automobile, Tesla, BYD, Xpeng и NIO); ухудшение потребительского спроса в Поднебесной может привести к падению продаж автомобилей и негативно отразиться на финансовых результатах компании. Li Auto - китайский производитель премиальных электромобилей. Компания производит четыре линейки автомобилей: Li One, LI L7, LI L8 и LI L9 - гибридные внедорожники с дальностью хода выше 800 км. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI-AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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