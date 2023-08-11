Рубль сохраняет потенциал для укрепления в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль сохраняет потенциал для укрепления в среднесрочной перспективе на фоне высоких нефтяных цен, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в четверг умеренно ослабился. Новости об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила пока оказывают, скорее, психологический эффект, снижая риски ослабления рубля осенью, - пишут аналитики. - В пятницу курс USD/RUB находится у 97,9 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Эту неделю курс USD/RUB еще может закончить выше 98 руб./$1, но в среднесрочной перспективе у рубля остается потенциал к укреплению на фоне высоких нефтяных цен".

Нефтяные цены в четверг снизились по итогам дня. ОПЕК в своем месячном отчете в четверг не стала повышать прогнозы по росту спроса на нефть, а данные по инфляции в США в целом не привели к яркому росту рисковых активов, отмечают эксперты банка. В пятницу фьючерсы Brent торгуются у $86,2/барр. Этим вечером выйдут недельные данные по числу буровых установок в США. По мнению аналитиков банка, дальнейшее снижение показателя до очередных минимумов с марта 2022 года может сдержать движение котировок ниже $86/барр.

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