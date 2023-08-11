Потенциал роста доходностей ОФЗ в ближайшие недели сохраняется - SberCIB

Потенциал для роста доходностей рублевых гособлигаций в ближайшие недели сохраняется, при этом некоторую техническую поддержку ОФЗ могут получить в преддверии крупных погашений на следующей неделе, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Скорее всего, в пятницу торги на валютном рынке также будут проходить без определенного тренда из-за по-прежнему низкой активности экспортеров, однако к налоговым платежам в конце текущего месяца рубль должен приблизиться к 95 руб./$1", - указывают эксперты инвестбанка.

Котировки нефти марки Brent в течение дня могут удержаться в диапазоне $86-87 за баррель, предполагают в SberCIB.

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