Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3150-3200 пунктов, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Показать сильный рост российскому рынку будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, пятница - последний торговый день перед двумя выходными из-за чего, вероятно, активность покупателей будет снижена, - отмечает эксперт в комментарии. - Состоится конференц-звонок "Распадской", где может быть затронут вопрос по регистрации Evraz, в этом случае акции компании могут оказаться "сильнее рынка". Кроме того, пройдет заседание советов директоров "Белуги" и "Татнефти", по результатам которых должны появиться рекомендации по выплате дивидендов".

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