Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит движение вверх в пятницу утром - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит восходящее движение, по крайней мере в первой половине торговой сессии в пятницу; сопротивлением для него является район 3200 пунктов, при пробое которого можно ждать движения еще на 100 пунктов вверх, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексея Антонова.

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