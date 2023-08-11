.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "Финам" снизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" до "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
11 августа 2023 года 09:23

"Финам" снизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена экспертами с 1503 рублей до 1757 рублей за штуку на горизонте года.

"Акции эмитента с начала года прибавили в стоимости уже более 50%, что было связано как со стремительным ослаблением рубля, так и с позитивными новостями относительно стратегии развития компании. Мы все еще полагаем, что "НОВАТЭК" сможет реализовать свою амбициозную стратегию по росту производства СПГ более чем в 3 раза к 2030 году. В то же время акции газовой компании непрерывно росли с февраля текущего года, и после этого роста их цена уже во многом учитывает позитив от стратегии развития", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
Лента аналитики
11 августа 2023 года 12:34
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Li Auto до HKD191
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций китайского автопроизводителя Li Auto до 191 гонконгского доллара (HKD) за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 11% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков инвесткомпании. Рекомендация "покупать"...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 12:12
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив бумаг РусАла
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку среднесрочных перспектив цены бумаг "РусАла" с учетом низкой вероятности возврата к дивидендным выплатам на фоне высоких капитальных затрат в ближайшие годы, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова, Никанора Халина и Ивана...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 11:52
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций T-Mobile US Inc. с целевой ценой $175 за штуку, что предполагает потенциал роста 27% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Мы полагаем, что у T-Mobile лучшие позиции в отрасли, чтобы нарастить долю...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 11:32
Рубль сохраняет потенциал для укрепления в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль сохраняет потенциал для укрепления в среднесрочной перспективе на фоне высоких нефтяных цен, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Рубль в четверг умеренно ослабился. Новости об отмене покупок валюты в рамках бюджетного правила пока оказывают, скорее, психологический эффект,...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 11:14
"БКС МИ" повысил целевую цену акций DraftKings до $34
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций DraftKings с $30 до $34 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Предполагаемый потенциал роста составляет 20% от текущих уровней. "После легализации спортивных онлайн-тотализаторов в новых штатах мы...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 10:58
Потенциал роста доходностей ОФЗ в ближайшие недели сохраняется - SberCIB
Потенциал для роста доходностей рублевых гособлигаций в ближайшие недели сохраняется, при этом некоторую техническую поддержку ОФЗ могут получить в преддверии крупных погашений на следующей неделе, считают аналитики SberCIB Investment Research. "Скорее всего, в пятницу торги на валютном рынке...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 10:40
Вероятно улучшение рентабельности бизнеса VK во 2П23 - "Велес Капитал"
Вероятно улучшение рентабельности бизнеса VK во II полугодии 2023 года, полагает аналитик "Велес Капитала" Артем Михайлин. "Группа VK представила свои финансовые результаты за 1П23 и 2К23, которые оказались спорными. Темпы роста выручки превысили прогнозы благодаря сильным операционным результатам...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 10:24
Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в России и США, отчет МЭА: - ВВП в России за 2К23; - Индекс цен производителей в США за июль; - Индекс потребительских настроений от...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 10:10
Движение индекса Мосбиржи будет зависеть от динамики рубля - "БКС МИ"
Движение индекса Мосбиржи будет зависеть в пятницу от динамики рубля, полагают аналитки "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Российский рынок в четверг показал положительную динамику. Объемы торгов снова выросли, при этом значительно. Лучше рынка по-прежнему выглядели нефтегазовый и финансовый...    читать дальше
.
11 августа 2023 года 10:00
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3150-3200п в пятницу - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в пятницу в диапазоне 3150-3200 пунктов, прогнозирует главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Показать сильный рост российскому рынку будет непросто. Во-первых, индекс находится у годовых максимумов, а во-вторых, пятница -...    читать дальше
.
Страница 1 из 16
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.