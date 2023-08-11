"Финам" снизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций "НОВАТЭКа" с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для указанных бумаг была при этом повышена экспертами с 1503 рублей до 1757 рублей за штуку на горизонте года.

"Акции эмитента с начала года прибавили в стоимости уже более 50%, что было связано как со стремительным ослаблением рубля, так и с позитивными новостями относительно стратегии развития компании. Мы все еще полагаем, что "НОВАТЭК" сможет реализовать свою амбициозную стратегию по росту производства СПГ более чем в 3 раза к 2030 году. В то же время акции газовой компании непрерывно росли с февраля текущего года, и после этого роста их цена уже во многом учитывает позитив от стратегии развития", - пишет эксперт Сергей Кауфман.

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