Цена нефти выше $90/барр. в настоящее время выглядит избыточной - БКС Экспресс

Цена нефти марки Brent выше $90 за баррель в сложившихся обстоятельствах выглядит избыточной, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в четверг скорректировались на фоне достижения целевого диапазона и отсутствия свежих драйверов для роста. Данные по инфляции в США оказались позитивными, но это было ожидаемым. Отчет ОПЕК имел сдержанный характер. Котировки нефти марки Brent после касания $88 за баррель развернулись к снижению. Потенциал для скачка в район $90 за баррель еще есть, но "апсайд" уже не такой большой, поэтому без внятного катализатора участники торгов могут не торопиться с покупками. В целом цены выше $90 за баррель при текущих вводных выглядят избыточными", - пишет аналитик в комментарии.

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