РусАгро, Inarctica и Черкизово - фавориты в потребсекторе РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

"РусАгро", Inarctica ("Русская Аквакультура") и "Черкизово" - наиболее привлекательные эмитенты в потребительском секторе РФ, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Эксперты отмечают, что по итогам II кв. 2023 года компания "РусАгро" смогла вернуться к прибыльности, несмотря на небольшое снижение выручки. Консолидация 50%-ной доли в НМЖК, по мнению аналитиков, даст эффект уже в III кв. текущего года. Вдобавок есть вероятность, что в будущем компания выкупит оставшуюся долю в приобретенной у сингапурской Wilmar International компании.

"На данный момент цены на продовольственные товары находятся внизу цикла, поэтому даже небольшой рост может оказать положительное воздействие на рентабельность компании. К тому же "РусАгро" старается решить вопрос с пропиской для появления возможности у акционеров получать дивиденды, что также является важным катализатором роста ценных бумаг компании", - пишут аналитики.

Группа "Черкизово", в свою очередь, строит амбициозные планы по росту производства продукции. Практически весь денежный поток компания направляет на рост бизнеса, но также не забывает про своих акционеров, выплачивая дивиденды, отмечается в комментарии.

"Высокая долговая нагрузка не является проблемой для Группы, ведь инвестиционная деятельность финансируется благодаря льготным кредитам. Сочетание роста бизнеса и дивидендов делают "Черкизово" интересной компанией для долгосрочных инвестиций", - подчеркивают эксперты.

"Inarctica - еще один растущий актив в потребительском секторе. В планах Группы увеличить производство вплоть до 32 тыс. тонн рыбы в год, - отмечается далее в комментарии. - помимо этого, Inarctica объявила выкуп акций в размере 1,8% от уставного капитала, а недавно вынесла на голосование вопрос о выплате дивидендов в размере 16 руб. на акцию за 1П23. Дивидендная доходность чуть более 2%, однако в случае успешной реализации инвестпрограммы в будущем такой актив может стоить дороже".

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