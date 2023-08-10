"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с целевой ценой $95 за штуку, что предполагает потенциал роста 38% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Инсайдеры компании NextEra, похоже, оптимистичны: у акций "бычий" индекс от Vickers (86 пунктов) по шкале, где все значения выше 14 считаются таковыми. Нам также нравится бумага, и мы полагаем, что она заслуживает премии в оценке из-за темпов роста населения, превышающих средние по стране, на обслуживаемой территории штата Флорида, а также благоприятного регулирования и сильного портфеля перспективных проектов. Козырь NextEra на долгосрочном отрезке - фокус на возобновляемой энергетике, включая налоговые льготы для компаний в сегменте ВИЭ в рамках закона о снижении инфляции. В целом мы ожидаем, что темпы роста прибыли NextEra превысят средние, а текущие котировки - хорошая точка входа для инвесторов", - пишут эксперты.

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