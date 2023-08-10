"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Распадской" с целью 440 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 320 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль "Распадской" по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $314 млн, снизившись в два раза по сравнению с $662 млн в предыдущем году, отмечают аналитики. Выручка сократилась на 27,5% до $1,226 млрд против $1,691 млрд годом ранее. Несмотря на снижение показателей, во II полугодии 2023 года курс рубля должен нивелировать текущую просадку финансовых показателей, полагают в "Финаме".

"С технической точки зрения бумага двигается к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 320 руб. риск на портфель составит 0,78%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,11", - указывают эксперты.

"Распадская" - лидер российского рынка и один из крупных международных экспортеров коксующегося угля.

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