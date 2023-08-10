Вероятно повышение ставки ЦБ РФ до 9,5% на заседании в сентябре - ПСБ

Вероятно повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 9,5% годовых на заседании в сентябре, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Инфляция пока остается вблизи нашего прогнозного тренда, - пишет эксперт. - Кроме того, появились сигналы, указывающие на стабилизацию ценовой ситуации в 2-х из 3-х товарных групп. Оснований корректировать прогноз инфляции на данный момент нет (ждем 6,4% г/г на конец 2023 года). Однако ситуация довольно неустойчивая на фоне высоких рисков дальнейшего ослабления курса рубля. В этих обстоятельствах Банк России продолжит решительно и быстро повышать ключевую ставку. Ждем ее повышения в сентябре не менее чем на 100 б.п. (до 9,5%). Прогноз предела повышения ключевой ставки пока не меняем (10% на конец текущего года), однако риски пересмотра оценок вверх есть и они достаточно значимы".

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