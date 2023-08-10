"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $177

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $177 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,9%, стоп-приказ: $157, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за II квартал 2023 года 17 августа. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,69, а выручка - $159,76 млрд. Ожидается, что результаты компании превзойдут прогнозы за счет снижающейся инфляции и сильных макроэкономических данных в США, что должно стать драйвером роста для котировок.

"С технической точки зрения цена акции находится вблизи локального уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью $177. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $157 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,0", - указывают в "Финаме".

Walmart Inc. - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие ритейлера в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае.

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