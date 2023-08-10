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10 августа 2023 года 17:11
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Elevance Health до $540
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Elevance Health (ранее Anthem) с целевой ценой $540 за штуку, что предполагает потенциал роста 17% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. " Elevance - независимый лицензиат Ассоциации Синего креста и Синего щита, предоставляет медицинские и специальные страховые планы государственным и коммерческим клиентам. В пандемию компания нарастила базу клиентов в государственном сегменте, по программам Medicare и Medicaid, а также в собственном бизнесе по управлению аптечными льготами CarelonRx. Компания приобрела активы, которые усилят ее конкурентные преимущества, Elevance на руку повышение тарифов. Мы ожидаем сильной динамики прибыли Carelon. Мы прогнозируем солидный рост бизнеса в сегменте медицинских льгот и услуг в 2023 году при увеличении операционной рентабельности. Мы вслед за менеджментом повысили ожидания прибыли компании до $33/акц. с $32,95 на 2023 год и до $37,25 с $37,15 на 2024 год", - пишут аналитики "БКС МИ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ELEVANCE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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