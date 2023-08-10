Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Disney с целью $150

"Инвестционный банк "Синара" рекомендует покупать акции Walt Disney Co. с целью $150 за штуку на конец 2023 года, сообщается в обзоре.

"Walt Disney опубликовала отчет за III квартал 2023 ф. г. Прибыль на акцию составила $1,03 против ожидавшихся рынком $0,96, размер выручки ($22,3 млрд) примерно совпал с консенсус-прогнозом ($22,5 млрд), - пишет аналитик Ирина Фомкина. - Disney объявила о значительном повышении цен на свои потоковые продукты, увеличив стоимость подписки на Disney+ и Hulu без рекламы более чем на 20%. В результате Disney потеряла около 300000 подписчиков Disney+ в квартальном сопоставлении. Полагаем, это снижение незначительно и носит временный характер".

Также эксперт отмечает, что рентабельность по операционной прибыли снизилась в отчетном квартале на 1 п.п. в годовом сопоставлении, поскольку расходы росли опережающими темпами по сравнению с выручкой (10% против 4%).

Аналитик расценивает отчетность компании как умеренно позитивную и полагает, что меры по улучшению рентабельности в ближайшем будущем принесут плоды, что поддержит котировки Disney.

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