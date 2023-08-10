Темпы инфляции подтверждают прогнозы увеличения ставки ЦБР на 50 б.п. в сентябре - Альфа-банк

Темпы недельной инфляции вместе с замедлением бюджетного стимула подтверждают прогнозы увеличения ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б.п. в сентябре, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Как сообщил Росстат, инфляция составила 0,63% м/м в июле; таким образом, инфляция в июле ускорилась до 4,3% г/г с 3,3% в июне. Хотя в сфере услуг инфляция замедлилась до 9,9% г/г с 11% г/г, как в продовольственном, так и в непродовольственном сегментах годовая инфляция ускорилась до 2,2% г/г и 2,4% г/г соответственно. Тем не менее за неделю с 1 по 7 августа инфляция замедлилась до 0,01% н/н, а годовая инфляция составила 4,43% г/г на 7 августа, что мы считаем позитивным сигналом для инфляционного фона. Цифры недельной инфляции вместе с замедлением бюджетного стимула служат основанием для нашего прогноза повышения ключевой ставки на 50 б. п. на сентябрьском заседании ЦБ РФ", - пишут эксперты банка Наталия Орлова и Ксения Зайцева.

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