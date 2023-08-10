"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest до $27

"Финам" повысил целевую цену акций Pinterest Inc. с $23,5 до $27 за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив при этом рейтинг на уровне "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Pinterest достойно выдерживает высокую конкуренцию в сфере онлайн-рекламы, даже с учетом того, что глобальный рынок рекламы остается под давлением. Самый сложный период для компании позади, и на протяжении последних двух кварталов финансовые показатели улучшаются, рентабельность медленно, но восстанавливается. В 2023 году мы ждем хороших результатов, в том числе и за счет низкой базы прошлого года. На текущий момент акции торгуются вблизи своего справедливого уровня", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

Pinterest - американская компания, создатель одноименной социальной сети с элементами фотохостинга и e-commerce. Основным каналом выручки являются рекламные доходы.

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