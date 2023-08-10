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10 августа 2023 года 14:26
Восстановление экспорта и приостановка валютных интервенций могут позволить рублю укрепиться - Райффайзенбанк
Восстановление экспорта и приостановка валютных интервенций могут позволить рублю укрепиться в ближайшие кварталы, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков. "Ожидаемое нами определенное восстановление экспорта (во многом, за счет нефтяной составляющей) может поддержать рубль в ближайшие кварталы, - пишут эксперты. - Также позитивной для рубля должна стать приостановка валютных интервенций (с 10 августа до конца 2023 года). На фоне происходящего улучшения конъюнктуры нефтяных доходов уже в ближайшие месяцы ЦБ мог бы перейти к совершению покупок валюты для Минфина. Приостановка интервенций, по нашим консервативным оценкам, позволит снизить спрос на валюту на $4-6 млрд (за 4М с сентября включительно). При этом, регулятор продолжит проводить ранее объявленные интервенции, связанные с зеркалированием трат ФНБ за 1П2023". Таким образом, на взгляд аналитиков, у рубля сохраняется потенциал для укрепления в этом году. Мурашов и Чепков пересмотрели свой прогноз по курсу валют на конец года, и справедливый среднесрочный диапазон они видят на уровне 85-95 руб./$1. Отклонения от этого диапазона, по мнению экспертов банка, вполне возможны, в особенности на фоне низкой ликвидности валютного рынка (в том числе, стратеги не исключают возможного точечного ослабления курса рубля выше 100 руб./$1 в течение августа). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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