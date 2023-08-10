Восстановление экспорта и приостановка валютных интервенций могут позволить рублю укрепиться - Райффайзенбанк

Восстановление экспорта и приостановка валютных интервенций могут позволить рублю укрепиться в ближайшие кварталы, полагают аналитики Райффайзенбанка Станислав Мурашов и Григорий Чепков.

"Ожидаемое нами определенное восстановление экспорта (во многом, за счет нефтяной составляющей) может поддержать рубль в ближайшие кварталы, - пишут эксперты. - Также позитивной для рубля должна стать приостановка валютных интервенций (с 10 августа до конца 2023 года). На фоне происходящего улучшения конъюнктуры нефтяных доходов уже в ближайшие месяцы ЦБ мог бы перейти к совершению покупок валюты для Минфина. Приостановка интервенций, по нашим консервативным оценкам, позволит снизить спрос на валюту на $4-6 млрд (за 4М с сентября включительно). При этом, регулятор продолжит проводить ранее объявленные интервенции, связанные с зеркалированием трат ФНБ за 1П2023".

Таким образом, на взгляд аналитиков, у рубля сохраняется потенциал для укрепления в этом году. Мурашов и Чепков пересмотрели свой прогноз по курсу валют на конец года, и справедливый среднесрочный диапазон они видят на уровне 85-95 руб./$1.

Отклонения от этого диапазона, по мнению экспертов банка, вполне возможны, в особенности на фоне низкой ликвидности валютного рынка (в том числе, стратеги не исключают возможного точечного ослабления курса рубля выше 100 руб./$1 в течение августа).

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