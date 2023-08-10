"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций Белуги

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Белуга групп", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Производитель алкогольной продукции компания "Белуга" опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2023 года. Рост выручки и EBITDA замедляется, рентабельность по EBITDA возвращается к среднему показателю. Значительного роста прибыли удалось достичь за счет снижения зависимости от валютной переоценки, в результате финансовые расходы снизились. Долг относительно прошлого года вырос на 25%. Свободный денежный поток отрицательный, что ставит под вопрос сохранение высоких дивидендов", - отмечает эксперт.

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