Акции Распадской сохраняют инвестиционную привлекательность - Инвестбанк "Синара"

Акции "Распадской" сохраняют инвестиционную привлекательность, говорится в комментарии аналитика "Инвестиционного банка Синара" Дмитрия Смолина.

"Распадская" опубликовала результаты по МСФО за 1П23, которые в целом совпали с нашими прогнозами и ожиданиями рынка. На середину года чистая денежная позиция составила $330 млн, и эти средства могут быть использованы для выплаты дивидендов. Как и ожидалось, совет директоров рекомендовал не выплачивать промежуточные дивиденды в связи с санкциями Великобритании в отношении Evraz plc, основного акционера "Распадской" (93% акций), - пишет эксперт. - Отмечаем вместе с тем, что на прошлой неделе В. Путин подписал допускающий принудительную редомициляцию закон, который вступит в силу через 30 дней после опубликования и согласно которому правительство должно составить список экономически значимых отечественных организаций. На наш взгляд, Evraz с помощью этого закона может в течение шести месяцев провести редомициляцию из Великобритании в Россию и, скорее всего, это позволит "Распадской" возобновить выплату дивидендов. Дивиденды за 2023 год мы оцениваем в 60 рублей на акцию; кроме того, компания может выплатить дивиденды за 2022 год".

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