Фундаментальные факторы поддержки курса рубля набирают силу - "Финам"

Фундаментальные факторы поддержки курса рубля постепенно набирают силу, полагает аналитик "Финама" Максим Пухов.

"Рубль продолжает ослабевать. Фундаментальными причинами являются сезонное снижение сальдо текущего счета платежного баланса РФ и отсутствие словесных интервенций в защиту рубля со стороны властей. При этом дисконт российской нефти Urals к Brent сократился до минимума с марта 2022 года и составил менее $15. По оценке Минфина, в июле средняя цена Urals составляла $64,4 за баррель. Кроме того, российский рынок почти не отыграл фактор подорожавшей нефти", - пишет аналитик.

Маслов отмечает, что постепенно накапливаются факторы, которые могут повлиять на укрепление рубля, но на динамике котировок рубля это пока не отражается. В случае появления на рынке продавцов валюты эти факторы могут быть реализованы, и коррекция достигнет отметки 90-92 руб./$1.

"С технической точки зрения рынок смотрится явно перекупленным, однако пока признаков перелома тенденции не наблюдается, - указывает эксперт. - В случае коррекционного движения возможен резкий рост волатильности".

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