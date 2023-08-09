Рубль будет торговаться в рамках 95,5-98,2 руб./$1 в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Рубль, скорее всего, будет торговаться в рамках 95,5-98,2 руб./$1 в ближайшие дни, но на уровне 98,2 руб./$1 рост краткосрочно может остановиться, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Рубль в среду продолжает дешеветь к основным мировым резервным валютам, - пишет эксперт. - Доллар США по отношению к российской нацвалюте торгуется уже выше 97 руб./$1, а евро поднялся до максимума весны 2022 года, превысив 107,8 руб., юань уже достиг 13,6 руб. С начала августа, то есть всего за неделю, рубль подешевел более чем на 5,5% к доллару и юаню, а по отношению к евро подешевел даже на 6%, хотя месяц только начался. Мировые резервные валюты по отношению к рублю находятся в растущем тренде. Поэтому курс в 100 руб. за доллар и 110 руб. за евро выглядят реальностью".

Слабые данные по торговому балансу и ускоряющаяся инфляция с июля по август, по мнению эксперта, могут обесценить рубль до указанных уровней. "Однако в течение ближайшего месяца с высокой вероятностью падения таких масштабов уже не будет, так как российская нефть торгуется уже без дисконта к Brent, - прогнозирует Мильчакова. - До конца года на негативных новостях, в том числе - на по-прежнему слабых макроэкономических данных, если улучшения не будет, доллар реально может вырасти до 100 руб., а евро - до 110 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.