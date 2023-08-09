"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Exxon Mobil с прогнозной стоимостью $133 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня с учетом дивидендов, сообщается в материале аналитиков.

"Несмотря на колебания котировок Exxon Mobil в 2023 году, видим потенциал дальнейшего роста за счет сильных фундаментальных характеристик нефтегазового рынка, - пишут аналитики. - Позитивно оцениваем улучшение балансовых показателей компании, рост свободного денежного потока и недавнее повышение дивидендов. Акции Exxon Mobil по-прежнему привлекательны - ожидаем сохранения сильных фундаментальных характеристик рынка энергоносителей и видим заметный потенциал роста котировок компании в 2023 году".

Exxon Mobil - ведущая негосударственная нефтяная компания, а также одна из крупнейших публичных компаний в мире по капитализации.

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