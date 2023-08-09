Вероятно преобладание отрицательной динамики на рынке акций США в среду - Freedom Finance Global

Вероятно преобладание отрицательной динамики на рынке акций США в среду из-за новостей из Китая, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Баланс рисков ухудшается, как и техническая картина. Настороженность у инвесторов вызывает дефляция в Китае, а также ситуация в банковском секторе Штатов, - указывает эксперт. - В фокусе внимания будет статистика Ассоциации ипотечных банков о динамике заявок на жилищные кредиты за первую неделю августа и средней ставке по ним. Корпоративные отчеты сегодня в меньшей степени повлияют на ход торгов, поскольку релизов крупных компаний практически не запланировано. Будут опубликованы еженедельные данные запасов нефти нефтепродуктов. Казначейство проведет аукцион по размещению краткосрочных и десятилетних нот".

"Индекс S&P 500 держится выше 50- и 200-дневной скользящих средних, - подчеркивается в комментарии. - На дневном таймфрейме нет сильных признаков углубления коррекции. Большинство осцилляторов подают нейтральные сигналы, однако ADX и Momentum указывают на снижение. Баланс индикаторов сместился в зону продаж. Подтверждением продолжения коррекции станет закрытие S&P 500 ниже 4420 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.