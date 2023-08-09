"КИТ Финанс Брокер" подтверждает рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать"

"КИТ Финанс Брокер" рейтинг акций Сбербанка на уровне "покупать" с целевой ценой 300 руб. за штуку на фоне сильной отчетности банка за 7 месяцев 2023 года по РСБУ, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Банк продолжает демонстрировать рост финансовых показателей, - пишет аналитик Дмитрий Баженов. - Чистый процентный доход с начала года увеличился на 38,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Комиссионные доходы выросли на 20,5%. Увеличение доходов банка год к году обусловлено ростом бизнеса в текущем году, а также эффектом низкой базы прошлого года. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 7 месяцев составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза. В результате, чистая прибыль Сбера за 7 мес. 2023 года составила 858,2 млрд млрд руб.".

Таким образом, банк уже заработал дивиденды в размере 19 руб. на оба типа акций, указывает Баженов, и повышает прогноз по дивидендам за 2023 год с 31 руб. до 33 руб.

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