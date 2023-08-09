"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг VK

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для расписок VK с целевой ценой 1139 руб. за бумагу, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Группа VK представит свои финансовые результаты за II кв. 2023 года в четверг, 10 августа. Мы полагаем, что прошедший период был весьма неплохим с точки зрения роста выручки, но, как и прежде, сопровождался крупными инвестициями в развитие новых проектов. Согласно нашим расчетам, выручка компании увеличилась на 30% г/г, а маржа EBITDA упала почти во всех сегментах бизнеса и для холдинга в целом составила 13%. Скорее всего, сейчас компания вернется к полноценному раскрытию информации, а не будет предоставлять только выборочные данные, как в начале года", - пишет аналитик Артем Михайлин.

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