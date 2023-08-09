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09 августа 2023 года 13:50
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Biogen с целью $320
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Biogen Inc. с целью $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,73%, стоп-приказ: $253, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Biogen покупает акции компании Reata Pharmaceuticals по цене $172,5 за бумагу. Стоимость сделки составляет примерно $7,3 млрд, ее закрытие намечено на IV квартал текущего года. Дополнительный эффект от масштаба сделки может возникнуть в долгосрочной перспективе", - отмечают аналитики. "С точки зрения технического анализа цена подошла к уровню среднесрочной поддержки, и в моменте есть попытки отбоя от данного уровня. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $253 риск на портфель составит 0,62%", - указывают эксперты "Финама". Biogen Inc. - одна из ведущих биотехнологических компаний, которая специализируется на лечении неврологических и нейродегенеративных заболеваний. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BIOGEN-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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